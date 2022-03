Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein "Feierabend-Bier" zu viel

Greußen (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am 11.03.2022, gegen 12:00 Uhr, der 29-jährige Fahrzeugführer eines VW Passat in der Geschwister-Scholl-Straße in Greußen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, was eine Blutprobenentnahme erforderlich machte. Der Führerschein des alkoholisierten Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Dieser muss sich nun wegen "Trunkenheit im Straßenverkehr" verantworten.

