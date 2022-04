Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fröhliches Möbelrücken

Jena (ots)

Mit fröhlichen Möbelrücken fing am Mittwoch ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Rähmen an. Nur die Uhrzeit war dafür sicher nicht die Richtige, denn es war kurz nach 22 Uhr. Auch die Art und Weise war nicht mit Bedacht gewählt, denn der 41-Jährige entsorgte einen Tisch über das Fenster. Eine Person war glücklicherweise nicht in der Nähe, sodass es nicht zu Verletzungen kam. Nach erfolgter Kontaktaufnahme mit dem Mieter, welcher augenscheinlich alkoholisiert war, erfolgte eine entsprechende Belehrung. Auch seinen Tisch durfte er wieder in seine Wohnung bringen. Nachdem Folgemaßnahmen und etwaige Repressalien angedroht wurden, insofern sich ein derartiger Zwischenfall wiederholt, zeigte sich der Mann einsichtig und der Einsatz wurde beendet.

