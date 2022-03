FW-BO: PKW-Brand auf der Universitätsstraße

Bochum (ots) - Am Sonntagmorgen ist im Schaffnerweg in Bochum Eppendorf eine Dachgeschosswohnung komplett ausgebrannt. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Um 8 Uhr am Sonntagmorgen gingen zeitgleich duzende Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr ein, die ...

mehr