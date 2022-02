Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Hinweisschild "Hochmoselbrücke" entwendet

B50neu / Zeltingen-Rachtig (ots)

In der Zeit von Dienstag dem 15.02.2022, 13:00 Uhr, bis Donnerstag den 16.02.2022, 09:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter das touristische Hinweisschild mit der Aufschrift "Hochmoselbrücke" an der B50neu in Fahrtrichtung Wittlich entwendet. Das Schild ist 2,4m X 0,5m groß. Der Schaden beläuft sich laut der zuständigen Straßenmeisterei auf ca. 500EUR. Das Schild war unmittelbar vor der Hochmoselbrücke, rechts neben der Schutzplanke, an zwei Metallpfosten angebracht. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich (06502 91650) zu melden.

