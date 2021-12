Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Suche nach vermisstem 84-Jährigen

Winsen (Luhe) (ots)

Seit gestern Abend (08.12.2021) wird ein 84-jähriger Mann aus 21423 Winsen (Luhe) vermisst. Der an beginnender Demenz erkrankte Bewohner eines Seniorenheimes ist vermutlich zu Fuß unterwegs und körperlich eingeschränkt.

Er wird wie folgt beschrieben:

- circa 175 cm groß, schlanke Statur - leicht gekrümmte Haltung - graues/weißes Haar - Brille - Drei-Tage-Bart - bekleidet mit dunkler Stoffhose, grauem Hemd und Strickjacke

Einsatzkräfte haben noch in der Nacht mit der Suche begonnen und diverse Kontaktadressen überprüft. Derzeit ist davon auszugehen, dass der 84-Jährige sich noch im Stadtgebiet befindet. Die Suchmaßnahmen werden aktuell weiter fortgesetzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Winsen, Telefon 04171 7960 oder an den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell