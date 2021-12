Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Auf der Straße Am Saal kam es gestern, 06.12.2021 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren verletzt wurden. Die beiden Mädchen wollten, gegen kurz vor 18 Uhr, den Zebrastreifen am Kreisverkehr überqueren. Ein 85-jähriger Mann, der mit seinem VW Tiguan, aus einer Tiefgarage kommend, nach rechts in Richtung der Kreisverkehrsfläche fuhr, übersah nach eigenen Angaben die beiden Mädchen und prallte mit ihnen zusammen. Die Zehnjährige wurde seitlich vom Pkw erfasst, das elfjährige Mädchen fiel frontal auf die Motorhaube und rutschte nach der Bremsung des Wagens wenige Meter weiter auf die Fahrbahn.

Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Glücklicherweise erlitten beide Mädchen nur leichte Verletzungen. Sie kamen nach erster Begutachtung durch einen Notarzt vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, konnten es Abend aber bereits wieder verlassen.

Der 85-jährige Fahrer gab an, die Mädchen übersehen zu haben. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Andere Beeinträchtigungen wurden ebenfalls nicht festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei Seevetal hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen, die die Fahrt des Tiguan von der Parkhauseinfahrt bis zum etwa 50 Meter entfernten Kreisverkehr oder den unmittelbaren Zusammenstoß zwischen dem Pkw und den Mädchen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell