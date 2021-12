Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen ++ Hollenstedt - Kind von Pkw erfasst ++ Egestorf - Einschleichdiebstahl ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Erneut PKW aufgebrochen

Neu Wulmstorf/Rade (ots)

Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Auf der B3 (Soltauer Straße) kam es am Donnerstag, 2.12.2021 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 14:25 Uhr geriet ein 47-jähriger Mann, der mit einem Toyota von Elstorf in Richtung Rade unterwegs war, aus noch unklarer Ursache in die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Dacia eines 76-jährigen Mannes. Dessen PKW wurde durch den Zusammenstoß zunächst gegen die Seitenschutzplanke geschleudert. Anschließend rutschte der Wagen zurück in die Gegenfahrspur und prallte mit einem Mercedes Sprinter eines 61-Jährigen zusammen. Der 61-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die beiden anderen Beteiligten erlitten schwere Verletzungen.

Der Dacia 76-Jährigen hatte sich durch den Zusammenstoß so stark verformt, dass die Feuerwehr das Dach des Wagens abtrennen musste, damit der Mann aus dem Fahrzeugwrack befreit werden konnte. Zunächst galt sein Gesundheitszustand als kritisch, mittlerweile ist er aber stabil. Alle Beteiligten kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten rund viereinhalb Stunden voll gesperrt werden. Im einsetzenden Feierabendverkehr kam es deswegen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei Neu Wulmstorf sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 040 33441990.

Hollenstedt - Kind von Pkw erfasst

Ein siebenjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 2.12.2021, schwer verletzt worden. Nach Zeugenangaben überquerte der Schüler gegen 14:15 Uhr die Hauptstraße und ging hierbei auch zwischen verkehrsbedingt warteten Fahrzeugen hindurch. Auf der Gegenfahrspur lief er dann vor den PKW einer 59-jährigen Frau, die trotz einer Notbremsung den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern konnte. Der Siebenjährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Egestorf - Einschleichdiebstahl

Am Donnerstag, 2.12.2021, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in der Alten Dorfstraße zu einem Einschleichdiebstahl. Während eine Bewohnerin im Vorgarten arbeitete, schlich sich der Täter durch die unverschlossene Gartentür ins Haus und entwendete dort Schmuck aus einer Schatulle. Mit der Beute im Wert von mehreren tausend Euro konnte der Dieb unbemerkt entkommen.

Buchholz/Holm-Seppensen - Erneut PKW aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag, 2.12.2021 haben Unbekannte erneut einen Pkw der Marke BMW aufgebrochen. Der Wagen stand in der Straße Weg zum Badeteich. Die Täter hatten bereits die Frontstoßstange eingeschnitten, vermutlich, um die Scheinwerfer auszubauen. Aus unbekannten Gründen ließen sie dann jedoch von der weiteren Tatbegehung ab. Es blieb bei einem Sachschaden von rund 3000 EUR.

