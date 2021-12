Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Katalysator entwendet ++ Seevetal/Hittfeld -Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Fleestedt - Pkw aufgebrochen ++ Winsen - Dieseldiebstahl ++ Appel - Pkw durch Hecke geschoben

Stelle (ots)

Katalysator entwendet

Am Mittwoch, 1.12.2021, in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Ashausen zu einem Katalysatordiebstahl. Unbekannte hatten von einem dort abgestellten 3er BMW den Katalysator im Wert von rund 200 EUR abmontiert und gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht.

Seevetal/Hittfeld -Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, 1.12.2021, in der Zeit zwischen 14:50 Uhr und 18:30 Uhr, sind Diebe in eine Doppelhaushälfte am Wielandweg eingestiegen. Die Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Grundstückes und hebelten die Terrassentür auf. Anschließend wurden alle Räume des Hauses durchsucht. Mit ihrer Beute (Bargeld, Armbanduhren) konnten die Täter unbemerkt entkommen.

Seevetal/Fleestedt - Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch, 1.12.2021, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 9:15 Uhr, haben Diebe einen BMW X3 XDrive aufgebrochen. Der Wagen stand in einem Carport an der Straße Marquardtsweg. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe an den PKW ein, setzen die Alarmanlage außer Kraft und machten sich anschließend an der Fahrzeugfront zu schaffen, bauten mehrere Teile aus. Aus dem Cockpit entwendet in die Täter das Navigationssystem inklusive Zubehör. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Winsen - Dieseldiebstahl

Auf einem Parkplatz an der Straße An der Kleinbahn kam es in der Nacht zu Mittwoch, 1.12.2021, zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte brachen die beiden Tankschlösser eines dort stehenden LKW auf und zapften insgesamt knapp 1000 l Dieselkraftstoff ab. Der entstandene Schaden wird auf rund 1400 EUR geschätzt.

Wie die Täter den Kraftstoff abtransportierten, ist unklar. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Appel - Pkw durch Hecke geschoben

Auf der Grauener Dorfstraße kam es am Mittwoch, 1.12.2021, gegen kurz nach 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Frau, die mit ihrem Volvo, aus Richtung Moisburg kommend, in den Ort hineinfuhr, prallte kurz hinter der Ortseinfahrt auf einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes in eine Grundstückshecke geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die 58-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 EUR geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen war Unachtsamkeit unfallursächlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell