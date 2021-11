Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit dem Trecker auf der A39 unterwegs ++ Seevetal - Illegal Bauschutt entsorgt

Maschen (ots)

Mit dem Trecker auf der A39 unterwegs

Am Sonntag, 28.11.2021, gegen 12:25 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen auf der A 39 in Richtung Maschener Kreuz fahrenden Trecker. Die eingesetzte Autobahnpolizei aus Winsen konnten den Treckerfahrer dann an der Autobahnausfahrt Maschen antreffen und kontrollieren. Der überraschte Treckerfahrer gab an, sich verfahren zu haben. Er verließ an der nächsten Ausfahrt die Autobahn und setzte seine Fahrt auf der Landstraße fort.

Seevetal - Illegal Bauschutt entsorgt

Bisher unbekannte Täter haben am Sonntag, 28.11.2021, zwischen 00 Uhr und 18:30 Uhr, auf dem Parkplatz am Pulvermühlenteich in Seevetal- Meckelfeld etwa 5 - 10 Kubikmeter Baustoffreste, wie Glaswolle, entsorgt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Aufgrund der Menge des Bauschuttes ist davon auszugehen, dass der oder die Täter mit einem größeren Kraftfahrzeug bzw. einem Kraftfahrzeug mit Anhänger, den Parkplatz aufsuchten, um dort den Müll zu entsorgen. Die Polizei Seevetal nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04105/ 6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell