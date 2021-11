Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre gestohlen

Marschacht (ots)

In der Zeit zwischen dem 23.11.2021, 23 Uhr und dem 24.11.2021, 06 Uhr, haben sich Diebe an einem Gasthaus an der Elbuferstraße zu schaffen gemacht. Die Täter montierten drei, jeweils 250 cm lange, Kupferfallrohre von der Hausfassade ab und entwendeten sie. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04176 948930 bei der Polizei Marschacht zu melden.

