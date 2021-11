Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tostedt (ots)

Ein 26-jähriger Mann ist am Dienstag, 23.11.2021, von der Polizei kontrolliert worden. Der Mann war den Beamten gegen 22.50 Uhr in seinem BMW aufgefallen. Nachdem sie ihm auf der Todtglüsinger Straße Haltzeichen gegeben hatten, beschleunigte der Mann zunächst seinen Wagen, hielt dann aber doch an.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, außerdem erreichte er bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,39 Promille.

Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet, ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

