Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Feuer in Reihenhauskeller ++ Tostedt - Einbruch in Büro

Winsen (ots)

Feuer in Reihenhauskeller

Am Sonntag, 21.11.2021, gegen 15:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Winser Baum gerufen. Der 48-jähriger Bewohner eines Reihenhauses hatte eine starke Rauchentwicklung in seinem Keller festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Der Mann selbst konnte das Haus äußerlich unverletzt verlassen, kam zur weiteren Untersuchung aber vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Keller zügig ab. Rauch und Rußniederschlag haben aber die darüber liegenden Wohnräume stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat den Brandort für Untersuchungen zur Brandursache beschlagnahmt.

Nach ersten Erkenntnissen spricht viel für einen technischen Defekt, der zum Brandausbruch geführt haben könnte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

Tostedt - Einbruch in Büro

In der Zeit zwischen Samstag, 20.11.2021, 19 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, sind Unbekannte in ein Betriebsbüro an der Straße Elsterbogen eingestiegen. Die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt und anschließend mehrere Büroräume durchsucht. Sie erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und verschwanden unbemerkt wieder.

