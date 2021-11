Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Katalysatoren gestohlen

Seevetal (ots)

Am Mittwoch, 17.11.2021, haben Unbekannte in Maschen und Hittfeld die Katalysatoren zweier Pkw abgetrennt und gestohlen.

In der Zeit zwischen 07 und 17 Uhr traf es einen Volvo, der auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof Maschen abgestellt war.

In Hittfeld machten sich die Täter in der Zeit zwischen 11 und 18.30 Uhr in der Bürgermeister-Reichel-Straße an einem VW zu schaffen.

In beiden Fällen liegt der Schaden bei jeweils rund 1.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell