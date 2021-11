Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit entwendetem Trecker gegen Zaun gefahren ++ Rosengarten - Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Seevetal - Unfallgeschädigter gesucht

Bild-Infos

Download

Salzhausen (ots)

Mit entwendetem Trecker gegen Zaun gefahren

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Sonntag, 14.11., 17 Uhr, bis Montag, 15.11., 09:30 Uhr, einen auf einer Wiese im Schleusenweg in Salzhausen- Putensen abgestellten Trecker unerlaubt in Betrieb genommen. Der Täter fuhr mit dem Trecker über die dortigen Wiesen und beschädigte dabei einen Zaun. An dem Trecker entstand kein Sachschaden. Täterhinweise nimmt die Polizei in Salzhausen unter 04172/ 900580 entgegen.

Rosengarten - Unfall unter Alkoholeinfluss

Beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Bremer Straße in Rosengarten stieß am Montag, 15.11.2021, gegen 17:30 Uhr, ein 31jähriger aus Leversen mit seinem Auto gegen das stehende Auto einer 46jährigen aus Rosengarten. An beiden Autos entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers fest. Eine durchgeführte Kontrolle ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Führerschein des 31jährigen wurde vor Ort sichergestellt. Weiterhin wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen.

Seevetal - Unfallgeschädigter gesucht

Die Polizei Seevetal sucht nach einem Unfallgeschädigten, der am 15.11.2021, gegen 13 Uhr, auf dem Parkplatz eines Reitsport- du Tierzubehörfachgeschäftes in der Helmstorfer Straße in Seevetal geparkt hatte. Der Fahrer eines VW stieß beim Rangieren gegen einen dunklen Kleinwagen. Während der Unfallverursacher die Polizei informierte fuhr das beschädigte Fahrzeug jedoch plötzlich davon. Das Kennzeichen des beschädigten Autos konnte durch den Verursacher nicht mehr abgelesen werden. Das beschädigte Fahrzeug müsste einen Schaden an der Stoßstange vorne rechts aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/ 6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell