Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Einbrüche ++ Buchholz - Pkw-Diebstahl ++ Winsen - Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt ++ Seevetal/Emmelndorf - Radfahrer verletzt

Hollenstedt (ots)

Mehrere Einbrüche

In der Nacht zu Donnerstag, 18.11.2021, sind Unbekannte in Hollenstedt in mehrere Kindertagesstätten und ein Büro eingebrochen.

In der Jahnstraße hebelten die Täter eine Seitentür des Kindergartens auf und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie mehrere Schränke auf. Sie erbeuteten etwas Bargeld, verursachten aber rund 1000 Euro Sachschaden.

In der Straße Achtern Schünen waren die Täter ebenfalls unterwegs. Hier machten sie sich an einem rückwärtigen Fenster des dortigen Kindergartens zu schaffen. Der Einstieg gelang ihnen jedoch nicht.

In der Straße Am Markt hebelten die Täter die Haupteingangstür eines Gemeindehauses auf und durchsuchten anschließend das Büro. Auch hier ist noch unklar, ob die Diebe Beute machten.

In Wenzendorf brachen Unbekannte in der Straße am Schäferstieg in den dortigen Kindergarten ein und durchsuchten mehrere Schränke. Ob dabei Beute gemacht wurde, ist noch unklar.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen allen vier Taten und sucht Zeugen, denen in der Nacht in Hollenstedt und Wenzendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 404270.

Buchholz - Pkw-Diebstahl

In der Nacht zu Donnerstag, 18.11.2021, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 6:30 Uhr, haben Diebe auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Straße Trelder Weg einen Jeep Grand Cherokee gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-MK 170 hat einen Wert von rund 40.000 EUR. Wie die Täter den schwarzen Geländewagen öffnen und starten konnten, ist noch unklar.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Winsen - Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt

Am Kreisverkehr an der Hamburger Straße kam es am Donnerstag, 18.11.2021 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7:10 Uhr fuhr eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad über die Hamburger Straße auf die Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr. In diesem Moment befuhr eine unbekannte Frau mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs die Einmündung und touchierte mit Ihrem PKW das Hinterrad des Fahrrades. Die 16-jährige Radfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am Rad entstand allerdings Sachschaden.

Die Fahrerin des Pkw erkundigte sich nur kurz, ob alles okay sei und entfernte sich anschließend, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu alarmieren. Die Frau war circa 50 Jahre alt trug eine Brille und hat ein kurzes, graues Haar. Zum PKW ist nichts bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Seevetal/Emmelndorf - Radfahrer verletzt

Auf der Hittfelder Landstraße (L 213) kam es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Opel die L 213, von Fleestedt kommend, in Richtung Hittfeld. Kurz vor der Einfahrt in den Kreisverkehr überquerte ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad trotz Wartepflicht die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer kollidierte mit dem Jugendlichen. Der 15-jährige wurde dabei verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

