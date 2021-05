Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Löschzug Tönisheide zieht ins neue Gerätehaus

Velbert (ots)

Am Freitag, 28. Mai, fand in den Abendstunden der Umzug des Löschzuges Tönisheide in das neue Gerätehaus auf der Hochstraße statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die neuen Räumlichkeiten von den aktiven Mitgliedern des Löschzuges in Kleinstgruppen bezogen und eine offizielle Übergabe sowie Einweihung auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.

Das neu erbaute Gebäude, welches auf dem Gelände des ehemaligen Gerätehauses der Feuerwehr sowie Fahrzeughallen des Deutschen Roten Kreuzes erbaut wurde, bietet dem Löschzug Tönisheide neben einem größeren Platzangebot in den Ausbildungs- und Schulungsräumlichkeiten zudem ein Gebäude auf dem aktuellsten Stand der Technik. Ein großer Fortschritt zu dem ursprünglichen Gerätehaus sind die neu gestalteten Umkleideräume, welche sich vorher direkt neben den Einsatzfahrzeugen befanden.

Seit Beginn des Abrisses vor zwei Jahren und der Grundsteinlegung am 25. Februar waren die Einsatzkräfte des Löschzuges Tönisheide in einer geschaffenen Interimsunterkunft in einem Firmengebäude auf der Neustraße untergebracht, von der sie zu den Einsätzen ausrückten.

