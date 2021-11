Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: "Licht an" Polizei und Schule starten Präventionsprojekt

Buchholz in der Nordheide (ots)

"LICHT AN" - so einfach wie prägnant lautet die Botschaft, die in den nächsten Tagen in Buchholz an zahlreichen Stellen zu lesen sein wird. Um auf die Wichtigkeit der Beleuchtung an Fahrrädern hinzuweisen, werden im Stadtgebiet Buchholz an markanten Stellen neongelb lackierte Fahrräder aufgestellt. Auf Schildern an den Fahrrädern ist die Forderung "LICHT AN!" vermerkt, um so auf die Wichtigkeit der Sichtbarkeit hinzuweisen. Denn die Beleuchtung hilft nicht nur den Radfahrerinnen und Radfahrern, ihren Weg in der Dunkelheit morgens und abends zu finden. Sie macht auch die gegenüber Pkw und Lkw deutlich schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sichtbar und sorgt so für deutlich mehr Sicherheit.

Die Aktion wurde gemeinsam von Polizei, Verkehrswacht und Schule vorbereitet. Die Schilder und Fahrräder wurden von Schülerinnen und Schülern der Waldschule in Buchholz erstellt. In dieser Woche wurden bereits die ersten Fahrräder in Position gebracht.

Für Dirk Poppinga, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Harburg, eine wichtige Maßnahme: "Sich selbst sichtbar und damit sicherer zu machen, ist Kern dieser Präventionsaktion. Parallel wird es aber auch verstärkt Kontrollen der Polizei geben, um diejenigen zum Umdenken zu bewegen, die ihr Licht aus Unkenntnis oder Bequemlichkeit nicht nutzen."

Medienhinweis: Ein Foto ist in der digitalen Pressemappe der PI Harburg zum Download eingestellt. BU: Verkehrssicherheitsberater Dirk Poppinga (v.l.) installiert mit einer Schülerin und einem Schüler der Waldschule das erste Fahrrad.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell