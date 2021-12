Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit über drei Promille Atemalkohol Verkehrsunfall verursacht ++ Tostedt und Jesteburg - Mehrere Trunkenheitsfahrten beendet

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Mit über drei Promille Atemalkohol Verkehrsunfall verursacht

Am Sonntagabend, 05.12.2021, gegen kurz nach 23 Uhr, wurde die Polizei in die Straße Buchenhain gerufen. Dort war einer Zeugin eine Frau aufgefallen, die mit einem PKW in der Straße angehalten hatte und danach stark schwankend mehrmals um den Wagen herumgegangen war, bevor sie sich schließlich zu Fuß entfernte. Nahezu zeitgleich ging eine Meldung über einen Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW gestreift hatte und weiter gefahren war, ein. Unfallort war ebenfalls in der Straße Buchenhain.

Vor Ort stellten die Beamten einen Pkw mit frischen Unfallbeschädigungen fest. An der Halteranschrift trafen die Polizisten wenig später eine 44-jährige Frau an. Sie räumte ein, mit dem Wagen unterwegs gewesen zu sein. Bei einem Atemalkoholtest erreichte die Frau einen Wert von mehr als drei Promille. Daraufhin wurde ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.

Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Bei dem Verkehrsunfall war ein Sachschaden von insgesamt rund 8000 EUR an den beiden PKW entstanden.

Tostedt und Jesteburg - Mehrere Trunkenheitsfahrten beendet

In Tostedt kontrollierten Beamte am Sonntag, 05.12.2021, gegen 17:40 Uhr, einen 45-jährigen Mann, der mit seinem Ford in der Bahnhofstraße unterwegs war. Bei ihm stellten sie einen Atemalkoholwert von rund 2,2 Promille fest.

Um 23:50 Uhr geriet ein 31-jähriger Mann ebenfalls in der Bahnhofstraße in eine Verkehrskontrolle. Auch er war alkoholisiert, erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,16 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

In Jesteburg/Thelstorf wurde, gegen 19:50 Uhr, ein 75-jähriger Mann kontrolliert. Der BMW-Fahrer erreichte einen Atemalkoholwert von rund 1,6 Promille.

In allen drei Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet, Blutproben entnommen und, wo vorhanden, die Führerscheine sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell