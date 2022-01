Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrzeugführer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger - die Polizei ermittelt - Velbert - 2201057

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Montagmorgen (10. Januar 2022) kam es im Kreuzungsbereich Am Kostenberg / Bartelskamp in Velbert zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger. Der Fahrzeugführer kollidierte mit dem Fußgänger und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verletzten 32-Jährigen zu kümmern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 05:40 Uhr ging ein 32-jähriger Velberter zu Fuß auf dem Gehweg der Straße Am Kostenberg in Richtung Heidestraße. Im Kreuzungsbereich Am Kostenberg / Bartelskamp sah er einen Fahrzeugführer, welcher sein Fahrzeug aus der Einfahrt zu den Häusern Bartelskamp 50-54 in Richtung Am Kostenberg lenkte. Ohne auf den bevorrechtigten Fußgänger zu achten, bog der Fahrzeugführer in die Straße Am Kostenberg in Richtung Heidestraße ein. Er kollidierte hierbei mit dem 32-Jährigen, welcher durch den Zusammenstoß zu Fall kam und verletzt wurde.

Nach Angaben des Velberters sprach die Beifahrerin aus der geöffneten Tür heraus den am Boden liegenden Velberter an. Ohne eine Antwort des Fußgängers abzuwarten entfernte sich der Fahrzeugführer jedoch von der Unfallörtlichkeit und kümmerte sich nicht um den verletzten Velberter.

Der 32-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung und informierte folgerichtig die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell