Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fenster unüberwindbar

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis an der Roda in Stadtroda zu verschaffen. Wie am Mittwochvormittag ein Mitarbeiter informierte, befanden sich an einem Fensterrahmen mehrere Deformierungen. Bei der Aufnahme konnte diese eindeutig als Hebelspuren identifiziert werden. Das Fenster jedoch hielt dem versuchten eindringen stand, sodass es bei einem entstandenen Sachschaden von 1.000,- Euro blieb.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell