Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrfahrt missachtet

Apolda (ots)

Am 07.04.2022, gegen 10:45 Uhr fuhr ein 63jähriger Pkw-Fahrer die Straße am Busbahnhof, Apolda, in Richtung Robert-Koch-Straße als ein 48jähriger mit seinem Fahrzeug aus dem Busbahnhof nach rechts abbog und seine Fahrt auf derselben Fahrbahn fortsetzte. Der 63 Jahre Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug des 48jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt ca. 800 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell