Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Ostenfelderinnen setzen Rollerfahrer fest

Warendorf (ots)

Am Freitag, 18.2.2022 beobachtete eine 61-Jährige gegen 15.45 Uhr wie ein Rollerfahrer mit seinem Kleinkraftrad den Rottmanns Weg in Ostenfelde in Schlangenlinien befuhr und stürzte. Die Ostenfelderin sprach eine 29-Jährige an und sie gingen auf den Gestürzten zu, um zu helfen. Der Beelener jedoch setzte sich wieder auf den Roller, fuhr der 29-Jährigen über den Fuß und in Richtung Ostenfelder Landweg weiter. Die Frauen stiegen in ein Auto und fuhren dem Mann hinterher. In Höhe einer Einfahrt zum Ostenfelder Landweg parkten sie den Rollerfahrer zu. Die hinzugezogenen Polizisten stellten fest, dass der 37-Jährige leicht verletzt und alkoholisiert war. Daraufhin nahmen sie den Mann mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

