Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rollstuhlfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 18.2.2022, 14.30 Uhr wurde ein Rollstuhlfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Vorhelmer Weg/Daimlerstraße in Ahlen leicht verletzt. Der 85-jährige Ahlener befuhr mit seinem Rollstuhl die Daimler Straße in Richtung Vorhelmer Weg und querte diesen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 48-jährigen Warendorfers. Dieser befuhr mit seinem Lkw den Vorhelmer Weg in Richtung Vorhelm. Bei dem Unfall geriet der Ahlener unter den seitlichen Unterfahrschutz des Lkws und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Senior zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.000 Euro.

