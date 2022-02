Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 19. Februar 2022, um 13.40 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Vellerner Straße / In der Hoest / Up'n Kiwitt ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 60jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Straße Up'n Kiwitt in Richtung In der Hoest und beabsichtigte hierzu die Vellerner Straße zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 55jährige Beckumerin die Vellerner Straße in Richtung Ennigerloh. In diesem Pkw saß eine 18jährige Beckumerin als Beifahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden beteiligten Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle drei Beteiligten verletzt und mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

