Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde/Ennigerloh-Westkirchen. Diebesgut sichergestellt und Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 17.2.2022, 14.05 Uhr begingen drei Männer einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Rheader Straße in Oelde. Die Angestellten waren auf das Trio aufmerksam geworden und informierten die Polizei. Die Tatverdächtigen fühlten sich scheinbar ertappt und flüchteten. Zunächst aus dem Geschäft, dann mit einem Auto in Richtung Ostenfelde. Polizisten entdeckten den Pkw zwischen Ostenfelde und Westkirchen und hielten dieses an. Im Fahrzeug saß ein 30-Jähriger am Steuer und ein 28-Jähriger auf dem Beifahrersitz. Der dritte Tatverdächtige blieb trotz der Fahndung nach ihm flüchtig. Im Auto stellten die Beamten Diebesgut aus dem Drogeriemarkt fest. Daher nahmen die Einsatzkräfte die Männer vorläufig fest. Da der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, ließen ihm die Polizisten eine Blutprobe entnehmen. Die Nutzung von Kraftfahrzeugen wurde untersagt. Nachdem die Identität der Bonner eindeutig feststand, wurden sie aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell