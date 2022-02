Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Nach Unfallaufnahme folgte Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 16.2.2022, 18.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Warendorfer Straße/Delsener Heide in Telgte, bei dem ein Autofahrer alkoholisiert war. Der 36-Jährige befuhr mit seinem Auto die Straße Delsener Heide und bog an der Einmündung nach rechts auf die Warendorfer Straße ab. Gleichzeitig befuhr ein 19-jähriger Warendorfer mit seinem Pkw die K 50 in Richtung Warendorf. Als er die Einmündung passierte, stieß der Telger mit seinem Auto gegen den am Pkw befindlichen Anhänger des 19-Jährigen. Beide Fahrzeugführer geben an, dass die Ampel für sie grün zeigte. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 36-Jährige alkoholisiert war. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann nach der Unfallaufnahme mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein des Telgters sicher und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell