POL-WAF: Warendorf. E-Scooter-Roller ohne Versicherungsschutz gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 17.2.2022, 22.55 Uhr stellten Polizisten einen E-Scooter-Roller auf der Freckenhorster Straße in Warendorf fest, an dem sich kein Versicherungskennzeichen befand. Daher kontrollierten sie den 22-jährigen Fahrer. Hierbei ergaben sie Hinweise auf einen möglichen Drogen- und Alkoholkonsum, die durch Vortests bestätigt wurden. Folglich nahmen die Beamten den Warendorfer mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Die Einsatzkräfte leiteten gegen den Mann wegen aller Verstöße Ermittlungsverfahren ein.

