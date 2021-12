Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gartenhäuschen brennt ab

Bechhofen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

In Bechhofen ist am späten Donnerstagabend ein Gartenhäuschen in Brand geraten. Gegen 23 Uhr wurde das Feuer aus der Waldstraße gemeldet. Die Flammen griffen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Verletzt wurde aber zum Glück niemand; es blieb bei Sachschäden.

Das Gartenhaus brannte vollständig ab; am Wohnhaus entstanden Schäden insbesondere an der Fassade, aber auch das Innere wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Gartenhaus am Abend von einem Hausbewohner benutzt wurde. Möglicherweise hatte später eine vergessene Kerze das Feuer ausgelöst. Die Ermittlungen dauern an. |cri

