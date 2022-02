Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Wadersloh. Zahlreiche Fahrzeugführer zu schnell unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 16.2.2022 waren im Bereich Beckum und Wadersloh viele Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. 558 Fahrer wurden durch die Messgeräte des Kreises (437) und der Polizei (121) erfasst. Die Mehrzahl der polizeilichen Verstöße wird mit einem Verwarngeld geahndet, für 16 Fahrer geht es jedoch weniger glimpflich aus. Diese erhalten entsprechende Bußgeldbescheide. Des Weiteren ertappten Polizisten bei der Schwerpunktkontrolle auch Kraftfahrzeugführer, die während der Fahrt ihr Handy benutzten. Diese vier müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Verwaltungskosten und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei rechnen.

Zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit gravierenden Folgen auf unseren Straßen. Um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft - insbesondere auf den überörtlichen Straßen zu senken - führt die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel sind weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb zu jeder Zeit an jedem Ort mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen. Deshalb: brems dich und rette Leben!

