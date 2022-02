Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Führerschein nach Alleinunfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Wirtschaftlicher Totalschaden, eine Blutprobe und ein sichergestellter Führerschein sind die Bilanz eines Alleinunfalls, der sich am Freitag, 18.2.2022, 16.20 Uhr auf der Dolberger Straße in Ahlen ereignete. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Dolberger Straße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung Dolberger Straße/Zeppelinstraße verlor der Ahlener die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Er fuhr gegen einen Ampelmast und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Fahranfänger alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin nahmen sie den 18-Jährigen mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 EUR

