Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug aufgebrochen

Weimar (ots)

Ein in einer Tiefgarage in der Altstadt abgestelltes Fahrzeug wurde in der Nacht zum Dienstag aufgebrochen. Unbekannte Täter begaben sich widerrechtlich in die Garage. Sie schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertür ein, um im Innenraum nach Verwertbaren zu suchen. Zudem brachen sie die hintere Tür des Transporters auf. Sie entwendeten Tabakwaren im fünfstelligen Wert aus dem Laderaum. Am Transporter selbst entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

