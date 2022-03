LPI-J: Kabeldiebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie am Montagmittag ein Zeuge mitteilte, verewigten sich Sympathisanten eines lokalen Fußballvereins an einem Einkaufszentrum in der Eisenberger Straße in Hermsdorf. Die Schmierfinke sprühten die Buchstaben "FCC" und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

