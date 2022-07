POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Erneuter Diebstahl einer Frontladerschaufel - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 05 Uhr kollidierte in der Magdeburger Straße ein bislang unbekannter Opel-Fahrer mit einem geparkten BMW und kam letztlich an einer Gebäudefassade zum Stehen. Aufmerksame Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer gemeinsam mit mehreren Fahrzeuginsassen zu Fuß von der Unfallstelle flüchteten. Bei den Insassen soll es sich ...

mehr