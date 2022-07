POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unbekannter rammt geparktes Auto und Fassade - Zeugen gesucht!

Mannheim-Gartenstadt (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, dem 05.07.2022, 17:00 Uhr und Mittwoch, dem 06.07.2022, 07:45 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Schule in der Walkürenstraße ein, indem sie vermutlich ein Fenster gewaltsam aufdrückten. Aus einem Zimmer entwendeten die Unbekannten Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Der ...

mehr