Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Schule; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Gartenstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 05.07.2022, 17:00 Uhr und Mittwoch, dem 06.07.2022, 07:45 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Schule in der Walkürenstraße ein, indem sie vermutlich ein Fenster gewaltsam aufdrückten. Aus einem Zimmer entwendeten die Unbekannten Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 777690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell