Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neu-Edingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Automobilservice; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Neu-Edingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen zwei bislang unbekannte Personen in ein Automobilservice in der Mannheimer Straße ein, indem sie den Glaseinsatz einer Zugangstür gewaltsam einschlugen. Ein Mitarbeiter der Firma verständigte gegen 00:40 Uhr die Polizei, nachdem bei ihm ein Alarmsignal einging. Sofort suchten Einsatzkräfte die Tatörtlichkeit auf und umstellten das Objekt. Bei einer anschließenden Nachschau konnten jedoch keine Personen mehr festgestellt werden. Den Tätern gelang offenbar kurz vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Auch die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Aufgreifen der Unbekannten. Nach aktuellem Ermittlungsstand des Polizeireviers Ladenburg entwendeten die Täter mehrere Fahrzeugschlüssel. Die entstandene Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich festgestellt haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06203 93050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell