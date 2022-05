POL-HH: 220503-1. Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und anschließende Stilllegung des Fahrzeugs aufgrund mangelnder Ladungssicherung

Hamburg (ots) - Zeit: 01.05.2022, 11:00 Uhr bis 23:45 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet Am Tag der Arbeit haben in Hamburg wieder Tausende Menschen demonstriert. Die Polizei Hamburg war gemeinsam mit der Bundespolizei mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz und zieht eine überwiegend positive Bilanz. Schon am Samstag war es zu Demonstrationen gekommen, die die ...

