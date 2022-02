Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an zwei PKW in 17111 Upost

Demmin (ots)

Im Zeitraum vom 05.02.2022, 20:00 Uhr, bis zum 06.02.2022, 09:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in 17111 Upost zwei PKW. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen PKW Audi A6 und einen PKW Suzuki Vitara. Die Täter zerkratzen an beiden Fahrzeugen den kompletten Lack, zerstachen alle 4 Reifen und entwendeten jeweils die hintere Kennzeichentafel. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-254224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

