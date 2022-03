Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Graffiti in Bahnhofsunterführung

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter besprühte am Montag gegen 19:00 Uhr die Bahnhofsunterführung in Vaihingen an der Enz. Als er von einem Passanten in flagranti erwischt wurde, rannte er in Richtung Steinbeisstraße davon. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich jedoch auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Der 35 bis 40-jährige Unbekannte war etwa 175 bis 180 cm groß und hatte einen dunklen Teint. Zur Tatzeit war er mit einer khakifarbenen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 zu melden.

