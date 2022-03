POL-LB: Möglingen: Kupferdiebstahl aus Schrebergarten

Ludwigsburg (ots) - Ein flüchtiger 20-jähriger Ladendieb wurde am Montag gegen 15:20 Uhr in der Friesenstraße in Oßweil angefahren. Der Heranwachsende hatte zuvor versucht in einem Supermarkt Tabakwaren zu entwenden. Als er nach dem Kassenbereich angesprochen wurde, legte er das Diebesgut ab und versuchte davonzulaufen. Ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, trat der Flüchtige auf die Friesenstraße, wo er von einer ...

mehr