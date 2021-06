Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos aufgebrochen/beschädigt

Geldbörse geklaut

Lüdenscheid (ots)

Ein am Raithelplatz geparkter Golf ist am Wochenende zum Ziel von PKW-Aufbrechern geworden. Die Täter schlugen in der Nacht zu Sonntag die Scheibe des VW ein. Aus dem Innenraum verschwanden eine Musikbox sowie ein Geldbörse. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Sonntag (0 bis 9 Uhr) alle vier Reifen eines Skoda Fabia. Das Fahrzeug stand an der Horringhauser Straße. In Oeneking zerkratzten Täter zwei Fahrzeuge. An der Germanenstraße betraf es einen Golf. An der Harlinger Straße einen Corsa. Die Taten ereigneten sich bereits in der Nacht zu Samstag. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gesucht. (dill)

Diebe entwendeten Samstag, 10.30 bis 11 Uhr, die Geldbörse eines Lüdenscheiders in einem Supermarkt an der Bromberger Straße. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

