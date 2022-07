Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Ladengeschäft; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 01:20 Uhr stellte ein 49 Jahre alter Anwohner in der Schwetzinger Straße eine unbekannte Person fest, die gerade dabei war in ein dortiges Ladengeschäft einzubrechen. Sofort verständigte der 49-Jährige die Polizei und sprach den Unbekannten auf sein Fehlverhalten an. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Einbrecher bislang nicht aufgegriffen werden. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Auch die Höhe eines möglichen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Personenbeschreibung:

männlich, 25-30 Jahre alt, schlank, ca. 174 cm groß, dunkler Hautton, gelockte, schwarze und kurze Haare, schwarzer medizinischer Mund-und Nasenschutz

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222 57090 zu wenden.

