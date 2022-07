Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 30-jähriger Tatverdächtiger u.a. wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Haft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 30-jährigen gambischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Zudem steht er im Verdacht, Polizeibeamten tätlich angegriffen und gegen deren Maßnahmen Widerstand geleistet zu haben.

Der Tatverdächtige soll seit spätestens Juli 2022 in Mannheim einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln, vorwiegend Kokain, Amphetamin und Marihuana, betrieben haben. Im Rahmen einer Personenkontrolle am Dienstag, 05.07.2022, gegen 17.00 Uhr im Quadrat T 4 in der Mannheimer Innenstadt wurden in der von ihm getragenen Kleidung rund 127 Gramm Marihuana, 5 Gramm Kokain sowie 3 Ecstasy-Tabletten aufgefunden. Teilweise war das Rauschgift verkaufsfertig portioniert und verpackt.

Nachdem sich die Polizeibeamten, die zivile Kleidung trugen, mittels Dienstausweis zu erkennen gegeben hatten, rannte der Tatverdächtige vor den Beamten davon und hielt sich in einem Eiscafé im Quadrat Q 2 verborgen. Eine Beamtin verfolgte den Flüchtenden mit einem Fahrrad, das ein Passant zur Verfügung gestellt hatte. Als sie ihn in dem Café wahrgenommen und erneut angesprochen hatte, soll der Tatverdächtige auf die Beamtin zugerannt sein und diese mit voller Wucht zu Boden gestoßen haben. Nur durch das beherzte Eingreifen zweier Zeugen - einer stellte dem Tatverdächtigen ein Bein - konnte dieser an der weiteren Flucht gehindert und vorläufig festgenommen werden. Auch gegen seine Festnahme und das Anlegen von Handschließen setzte sich der 30-Jährige zur Wehr, schlug und trat um sich gegen die Beamten und die beiden Zeugen.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Er wurde am Mittwoch, 06.07.2022, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell