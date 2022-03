POL-AC: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2021

Aachen (ots) - Das Pharmaunternehmen Grünenthal spendet 400.000 EUR an das Rote Kreuz, um humanitäre Hilfsmaßnahmen in der Ukraine und Osteuropa zu unterstützen. Darüber hinaus arbeitet Grünenthal mit der Organisation "Action Medeor" und der Uniklinik RWTH Aachen zusammen, um dringend benötigte Medikamente in die Region zu liefern. Der erste Transport mit ...

mehr