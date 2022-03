Polizei Aachen

POL-AC: Trinkgeldkasse geklaut - Tatverdächtiger festgenommen

Aachen (ots)

Ein Mann hat gestern Vormittag (07.03.2022) die Trinkgeldkasse vom Tresen einer Arztpraxis in der Elsassstraße geklaut und ist geflüchtet. Angestellte der Praxis konnten den Täter noch in Richtung Adalbertsteinweg verfolgen und ihn fotografieren. Wenig später verloren sie ihn jedoch aus den Augen. Sie verständigten die Polizei. Die Beamten fanden zunächst das aufgebrochene Schloss am Adalbertsteinweg, kurz darauf auch die leere Geldkassette in einem Mülleimer. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger im Bereich Gasborn festgenommen werden. Der Verbleib des Kasseninhaltes - eine geringe Bargeldsumme - ist bislang noch unklar. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (am)

