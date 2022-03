POL-AC: Polizeieinsatz: Laute Musik und Ruhestörungen enden mit Festnahme und drei verletzten Beamten

Aachen (ots) - In Aachen ist einem Autofahrer gestern Nachmittag (03.03.2022) beim Herausfahren aus einem Parkhaus die Uhr vom Handgelenk gestohlen worden. Der 80-jährige Mann war kurz vor 17 Uhr gerade dabei, mit seinem Auto das Parkhaus in der Reihstraße zu verlassen. Laut Aussage des Alsdorfers habe er das Ticket in den Automaten stecken wollen, als ein unbekannter Mann an ihn herantrat und ihm die Uhr gewaltsam vom ...

