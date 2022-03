POL-AC: Hochwertige Uhr gestohlen - Täter flüchtig

Aachen (ots) - Vier Sprayer im Alter zwischen 22 und 34 Jahren sind gestern Nachmittag (02.03.2022, 17.40 Uhr) auf frischer Tat erwischt worden. Ein Anwohner hatte die Männer von seinem Fenster aus beim Besprühen einer Schutzmauer am Bahndamm in der Rödgener Straße beobachtet und die Polizei gerufen. Am Friedhof Hüls liefen sie den Beamten schließlich in die Arme. Mit farbbeschmierten Händen und insgesamt 25 ...

