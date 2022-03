Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag: Nach mehreren Delikten zum Nachteil von Senioren - dringend Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungen der Sonderkommission laufen weiter

Aachen (ots)

Nach einem weiteren Überfall auf einen Rentner hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen. Momentan sitzt der 17-jährige Aachener in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Tatverdächtige dem älteren Mann am vergangenen Freitagnachmittag (25.02.2022) gegen 14.30 Uhr von einer Bushaltestelle bis in das Wohnhaus am Neuenhofer Weg gefolgt. Dort versuchte er, mit Gewalt die Geldbörse des 85-Jährigen zu stehlen und verletzte den Rentner dabei. Dieser rief daraufhin laut um Hilfe, so dass einige Nachbarn auf die Situation aufmerksam wurden. Es gelang ihnen, den Tatverdächtigen zu überwältigen und festzuhalten, bis die Polizei da war.

Die Kriminalpolizei ermittelt mit einer Sonderkommission in mehreren nach ähnlichem Muster begangenen Raubüberfällen und Diebstählen auf Senioren (siehe u.a. unsere Meldung vom 23.02.2022). Es wird geprüft, ob der Tatverdächtige auch für diese Delikte verantwortlich ist.

In diesem Zusammenhang lobt die Polizei das schnelle Handeln und das couragierte Eingreifen der Nachbarn. Es ist wichtig, zu handeln und nicht wegzuschauen, wenn Mitmenschen in Not geraten. Dennoch warnt die Polizei davor, sich selbst in Gefahr zu bringen. Wählen Sie in Notsituationen immer die 110. (am/sk/pw)

