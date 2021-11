Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrsunfall Vorfahrt mißachtet - eine Person leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 09.11.2021 gegen 13:40 Uhr in der Schillerstraße wurde ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Ein 60-jähriger Autofahrer wollte von der Alban-Haas-Straße nach links in die Schillerstraße einbiegen und übersah hierbei das Fahrzeug eines 31-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß wurde der 31-Jährige nur leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird jedoch mit ca. 60.000 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell