Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Wassenberg (ots)

Am 3. Juni (Donnerstag) ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Kirchstraße ein Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Mann aus Mönchengladbach und eine 20-jährige Frau aus Wassenberg befuhren mit ihren Kraftfahrzeugen hintereinander die Kirchstraße in Fahrtrichtung Erkelenzer Straße. Im Fahrzeug des Mannes befand sich zu diesem Zeitpunkt zudem eine 49-jährige Frau. In Höhe eines Zebrastreifens beabsichtigte der Mönchengladbacher, einem Krankenfahrstuhlfahrer die Überquerung zu ermöglichen und hielt an. Die PKW-Fahrerin aus Wassenberg fuhr auf das vor ihr stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Frauen leicht. Der 73-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

